ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility.

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Таку заяву зробив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility з 35 млрд євро на 2025 рік", – йдеться в його дописі в соцмережі Х.

Домбровскіс також зазначив, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з першою віцепремʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко.

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Вони обговорили "розширення та кроки з наближення України до єдиного ринку ЄС".

Фінансова підтримка України

Видання Bloomberg пише, що в 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро. Керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Туеркнер заявив, що інфраструктура та енергетична безпека – два головні пріоритети, далі йде приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що 10 січня до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA, що передбачає надання Україні коштів від заморожених активів РФ. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

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