Інвестиції будуть спрямовані на інфраструктуру, енергетику, продовольство.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації спустошуватиме українську державу.

"Інфраструктура та енергетична безпека - два головні пріоритети, потім іде приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки", - цитує Арвіда Туеркнера, керуючого директора ЄБРР в Україні та Молдові, видання Bloomberg.

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму - майже 2,4 мільярда євро. ЄБРР зосередив фінансування у сфері енергетики на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне енергопостачання населення і підприємств.

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Постійні ракетні обстріли та атаки безпілотників з боку Росії завдали шкоди генерувальним потужностям, що призвело до відключень електроенергії в Україні.

Хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям понад 50% його інвестицій торік було спрямовано в приватний бізнес, сказав Туеркнер. За його словами, у 2025 році ця частка залишиться приблизно на тому самому рівні, оскільки банк бачить "хороші перспективи розвитку сільськогосподарського сектору", який відіграє центральну роль в українській економіці.

Він зазначив, що Україна повинна домогтися прогресу в боротьбі з корупцією та проведенні судової реформи для поліпшення інвестиційного клімату, оскільки "є надія", що відновлення може початися цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди.

"Реформи дуже важливі, і ми хочемо допомогти, наскільки це можливо", - сказав він, додавши, що український уряд домігся "дуже багато чого", незважаючи на війну.

Фінансування України - заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив, що завдяки міжнародним партнерам Україна забезпечена фінансами на 2025 рік. Він нагадав, що партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів, також Київ отримав 20 мільярдів від США.

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