Держава спрямує отримані кошти на пріоритетні бюджетні видатки.

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA, що передбачає надання Україні коштів від заморожених активів РФ.

"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

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"Таким чином втілюємо в життя принцип "росія заплатить" і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - підкреслив Шмигаль.

У Міністерстві фінансів зазначили, що заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі, за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

"ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні міністерства.

Використання коштів від заморожених активів РФ

У грудні Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

24 грудня Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів. Вперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

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