У Берліні відкрили мурал із символічним українським соняхом. Він з'явився на стіні будинку в берлінському районі Альт-Трептов.
Як йдеться в сюжеті ТСН, малював мурал український художник Андрій Кальков разом із німецьким митцем Денисом Шустером.
Загалом таких стінописів заплановано п'ять у Європі. Щоразу їх створюватиме пара художників - українець та іноземець. Проект ініціював Український інститут.
Берлінський мурал відкривав посол України у Німеччині Олексій Макеєв і навіть на цій культурній події він закликав відправити нашій країні сучасні танки.
Назвали берлінський соняшник квіткою демократії. "Пелюстки - символи демократії, розірвані кайданки - право на справедливий суд. Ось ті зірки - символ Європи та Євросоюзу, а літери - Схід і Захід", - пояснив роботу Шустер.
Присвячений Україні мурал у Чехії
Раніше у столиці Чехії Празі в районі Нуслі на вулиці Моймірова був створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні. Його автор - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.