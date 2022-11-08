Берлінський мурал відкривав посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

У Берліні відкрили мурал із символічним українським соняхом. Він з'явився на стіні будинку в берлінському районі Альт-Трептов.

Як йдеться в сюжеті ТСН, малював мурал український художник Андрій Кальков разом із німецьким митцем Денисом Шустером.

Загалом таких стінописів заплановано п'ять у Європі. Щоразу їх створюватиме пара художників - українець та іноземець. Проект ініціював Український інститут.

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Берлінський мурал відкривав посол України у Німеччині Олексій Макеєв і навіть на цій культурній події він закликав відправити нашій країні сучасні танки.

Назвали берлінський соняшник квіткою демократії. "Пелюстки - символи демократії, розірвані кайданки - право на справедливий суд. Ось ті зірки - символ Європи та Євросоюзу, а літери - Схід і Захід", - пояснив роботу Шустер.

Присвячений Україні мурал у Чехії

Раніше у столиці Чехії Празі в районі Нуслі на вулиці Моймірова був створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні. Його автор - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії.

На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.

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