Автором муралу, створеного в Чехії, є стріт-арт художник казахського походження.

У столиці Чехії Празі в районі Нуслі на вулиці Моймірова створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні.

Автор муралу - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії, пише europe-cities.com.

На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.

Мурал законний - його створили протягом декількох днів після того, як роботи були узгоджені з господарем будинку. Над створенням муралу працювали кілька осіб.

Chemis вже прокоментував у Facebook своє творіння.

"Україна зараз бореться, щоб захистити своє майбутнє і свою свободу, а також нашу. Як батько двох дітей, я не можу уявити безпорадність, біль і страх, які відчувають звичайні люди. Ми всі бачили кадри трупів, зруйнованих міст і повних спортзалів жінок з дітьми та їхніх бабусь та дідусів. Продовжуйте допомагати й показувати, які цінності ми відстоюємо", - поділився художник.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну. Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Миколаїв, Херсон та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

У низці країн також відбулися акції на підтримку України. Зокрема, 24 лютого в Росії в Москві та Санкт-Петербурзі тисячі людей виступили проти війни в Україні. ЗМІ писали, що силовики затримали понад півтори тисячі учасників протестів.

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