Лукашенко додав, що "головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру".

Олександр Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша", що для США вона відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни.

Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться. "Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", - розповів він, передає Белта.

Лукашенко додав, що "головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру".

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На думку білоруського диктатора, США – "далеко, вони великі, їм це сто років не треба". "Їхня політика – це каламуть, муть, муть... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – ред.)", - висловив думку Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що дивлячись на західних політиків, йому "іноді плакати хочеться", мовляв, "вони ж не думають про народ". "Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися", – заявив Лукашенко.

Білорусь і РФ

Олександр Лукашенко всіляко допомагає російському президенту Володимиру Путіну у війні проти України. Зокрема, він надав дозвіл військовим РФ використовувати білоруську територію для вторгнення в Україну і ударів по ній.

В кінці вересня посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчі грамоти Олександру Лукашенку. Коментуючи подію Лукашенко назвав Угорщину давнім і надійним другом. За його словами, Білорусь готова "продовжувати діалог з Угорщиною для деескалації напруженості в регіоні шляхом переговорів".

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