Керівників закладів вищої освіти закликали обміркувати цю ідею.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович запропонував повернути практику призову на військову службу студентів.

Таку пропозицію він висловив під час наради з керівниками закладів вищої освіти, пише БЕЛТА. Він сказав, що ректори повинні це обміркувати і подати свої пропозиції до Державного секретаріату Радбезу.

"Як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони дивляться і ставляться до того, щоб студентів призивати до Збройних Сил, як це було колись у Радянському Союзі. Адже все нове - це добре забуте старе", - сказав він.

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За його словами, на чоловіка, який вступив до вузу, пішов служити, а через рік повернувся на другий-третій курс "зрілим", і "дівчата будуть по-іншому дивитися".

"І він по-іншому осмислить те, для чого він взагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому. Хтось вже усвідомлено вступить на військову кафедру, а хтось вважатиме, що це йому не потрібно, послуживши в армії", - сказав Вольфович.

Що відбувається в Білорусі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку березня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко підписав закон, що вводить смертну кару за держзраду для чиновників і військовослужбовців.

Наступного дня він підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Того ж місяця вони сформували зенітний ракетний полк приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною.

Пізніше президент РФ Путін повідомив, що на території Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї.

Лукашенко пізніше заявив, що домовиться з російським диктатором і про розміщення стратегічної ядерної зброї, якщо "треба буде".

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