За версією слідства, підозрювані збиралися перешкодити доставці військової допомоги з Німеччини в Україну.

У німецькому місті Байройт арештували ймовірних російських агентів, які готували серію терактів.

Як повідомляє BILD, федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель погодив арешт двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь РФ. За даними ЗМІ, передбачається, що підозрювані намагалися зібрати інформацію про американські військові бази на території Німеччини, а також готували атаки на військові транспортні маршрути в країні.

"Головний обвинувачений - 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, агентурній діяльності з метою саботажу і "створенні загрози безпеці" для військових об'єктів", - ідеться в повідомленні.

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Як вважає слідство, фігурант, зокрема, підтримував зв'язок зі співробітником однієї зі спецслужб РФ, разом із яким розробляв плани диверсій у Німеччині з жовтня 2023 року.

"За даними Федеральної прокуратури, Дітер С. домовився про вчинення вибухів і підпалів об'єктів військової інфраструктури та промислових об'єктів у Німеччині. Він уже готувався до цього і збирав інформацію про потенційні цілі, включно з об'єктами збройних сил США", - зазначає BILD.

Другий фігурант - теж росіянин німецького походження, 37-річний Олександр Й. Генпрокуратура також звинувачує його в тому, що він діяв як агент російських спецслужб: підтримував контакт із Дітером щонайменше з березня 2024 року. Обидва чоловіки жили в місті Байройт у Баварії.

За версією слідства, підозрювані збиралися перешкодити доставці військової допомоги з Німеччини в Україну.

Як стало відомо BILD, в околицях Байройта силовики провели обшуки у двох будинках, де було затримано підозрюваних. За даними видання, Дітер, діючи в інтересах російських спецслужб, здійснював зйомку секретних військових об'єктів. За уточненими даними, у планах диверсанта вибухи і підпали військової інфраструктури, промислових об'єктів на території Німеччини. Він шпигував за об'єктами ЗС США в Графенвері (земля Баварія), де розташований полігон, на якому армія США навчає українських солдатів.

Дітера відправили під арешт сьогодні, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Олександра відбудеться 19 квітня.

За інформацією BILD, після скандального затримання міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок викликала російського посла в МЗС.

"Наші органи безпеки запобігли можливим атакам, які могли бути націлені на нашу військову допомогу Україні. Ми продовжимо надавати підтримку Україні і не дозволимо нас залякати", - заявила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер.

Російські шпигуни

Нещодавно СБУ розповіла деталі про замах на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зрадник, який працював на військову розвідку РФ, відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Як з'ясувалося, фігурант причетний до замаху на Прокудіна. Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагалися влучити по автомобілю чиновника FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 - він мав підірвати автівку, в якій перебував чиновник.

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