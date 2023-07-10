Жінка поїхала до Сирії у 2014 році разом із чоловіком та дітьми, щоб приєднатися до ісламістів.

У Німеччині суд заарештував громадянку України за звинуваченням у причетності до терористичної організації "Ісламська держава"(ІДІЛ). Про це повідомила Генеральна прокуратура ФРН.

Громадянку України Хатідче Ц. заарештувала влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході країни. Жінці закидають порушення двох статей Кримінального кодексу Німеччини - про членство в іноземній терористичній організації і про порушення обов'язків по догляду та вихованню дитини.

За даними німецьких правоохоронців, Хатідче вирушила до Сирії в 2014 році зі своїм тодішнім чоловіком і чотирма неповнолітніми дітьми. Там вона приєдналася до ІДІЛ разом з чоловіком, для якого вона вела домашнє господарство відповідно до понять ІДІЛ про роль жінки.

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Після смерті чоловіка жінка ще двічі виходила заміж за бойовиків ІДІЛ, своїх дітей вона виховувала відповідно до ідеології цього угруповання. На початку 2019 року українка потрапила в полон до курдів, де і залишалася аж до 2021 року.

За яких обставин громадянка України опинилася в Німеччині, не уточнюється.

Ісламістське угруповання ІДІЛ

"Ісламська держава" (раніше – Ісламська держава Іраку і Леванту) - сунітське терористичне угрупування радикального ісламістського спрямування. Була найбільш активна в 2013-19 роках на території Іраку і Сирії, де контролювала великі території. До теперішнього часу практично знищена і загнана в підпілля.

Сьогодні бойовики ІДІЛ обмежуються в основному партизансько-терористичними акціями, оскільки більше не здатні відкрито протистояти армійським підрозділам. Зусиллями західної коаліції в Сирії зараз триває добивання цього угруповання.

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