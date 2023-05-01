Він лише у листопаді 2022-го року очолив цю терористичну організацію.

Останній лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) був ліквідований у Сирії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пізно ввечері у неділю 30 квітня повідомив про це під час прямого звернення по телебаченню. Його слова передає Daily Sabah.

Внаслідок операції, яку проводила Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT), був убитий Абу Хусейн аль-Кураші. Він лише нещодавно заступив на свій пост після ліквідації попереднього лідера ІДІЛ.

Ердоган відзначив, що аль-Кураші був саме "нейтралізований". Цей термін використовують турецькі офіційні особи для того, щоб охарактеризувати вбивство або захоплення представників терористичних угруповувань. Однак в більшості випадків це визначення трактується саме як вбивство.

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"Коли Сполучені Штати завдають удару по ІДІЛ, світ говорить про це", – сказав Ердоган, відзначивши, що MIT стала організацією-лідером у боротьбі з тероризмом.

Згідно з інформацією сирійських місцевих джерел та служб безпеки, операція відбулася у сирійському місті Джандарис, котре розташоване в 10 кілометрах від турецького кордону. Цей населений пункт контролюється силами сирійської опозиції, котра, до речі, ще офіційно не прокоментувала інцидент.

Терористичне угруповання "Ісламська держава": що відомо

У жовтні минулого року американські військові вбили двох ватажків "Ісламської держави". Вони загинули після авіаудару на Півночі Сирії.

У листопаді 2022-го року стало відомо, що ІДІЛ обрала своїм лідером Абу Хусейн аль-Кураші. Він заступив на свій пост після того, як попереднього керманича було ліквідовано на Півдні Сирії.

На початку квітня 2023-го року був убитий Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі. Він був представником вищого керівництва ІДІЛ.

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