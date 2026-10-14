У Папи Римського діагностували рак: лікарі видалили частину легені

Хірурги видалили нижню частку правої легені, однак стадія захворювання та подальший прогноз поки невідомі.

У Папи Римського Лева XIV діагностували аденокарциному легені після операції з видалення частини правої легені. Хірургічне втручання відбулося у вівторок, а аналізи тканин підтвердили підозри лікарів, які виникли під час попередніх обстежень, передає Reuters з посиланням на Ватикан.

71-річного понтифіка госпіталізували до римської лікарні Джемеллі для видалення новоутворення, виявленого під час планового медичного огляду.

Провідний хірург Папи Стефано Маргаритора та його особистий лікар Луїджі Карбоне повідомили, що операція тривала близько 90 хвилин і пройшла успішно, без ускладнень.

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Для видалення ракової тканини лікарі застосували відеоасистовану хірургічну техніку. Під час операції видалили нижню частку правої легені.

У медичному бюлетені зазначено, що у Папи діагностували аденокарциному легені – поширену форму раку.

Водночас наразі невідомо, на якій стадії перебуває захворювання та чи поширилися ракові клітини на лімфатичні вузли. Ці дані мають важливе значення для визначення прогнозу та подальшого лікування.

"Хоча в нас є діагноз, у нас ще немає стадії. Це критично важливо для прогнозу та лікування", – пояснив Стівен Лю, експерт із раку легенів Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

За його словами, якщо пухлина невелика й не уразила лімфатичні вузли, операція може бути достатньою для лікування. Якщо ж остаточні результати покажуть значніше поширення раку, прогноз може бути гіршим.

Як почувається Папа Римський після операції

За інформацією Ватикану, після хірургічного втручання Лев XIV нормально прийшов до тями, а згодом повернувся до лікарняної палати, де відпочивав.

Раніше у Ватикані повідомляли, що понтифік, імовірно, залишатиметься в лікарні близько тижня. Усі його публічні заходи скасували до 20 жовтня.

До операції Папа Римський мав насичений графік. Зокрема, з 6 до 17 листопада він планував здійснити 11-денну поїздку до Уругваю, Аргентини та Перу. Однак наразі невідомо, чи відбудеться запланований тур.

Що відомо про Лева XIV

Лева XIV обрали Папою Римським у травні 2025 року. Він народився 1955 року в Чикаго під ім’ям Роберт Превост і протягом десятиліть служив місіонером та єпископом у Перу.

У 1985 році, коли він був молодим священиком, майбутній понтифік захворів на черевний тиф у перуанському місті Чулуканас і потрапив до лікарні.

Папа розповідав, що тоді біль був настільки сильним, що він просив Бога припинити його страждання. Своє одужання він сприйняв як знак того, що має продовжувати служіння.

Лев XIV очолює Католицьку церкву, яка налічує близько 1,4 мільярда вірян у світі. Його стан здоров’я має значення для роботи Ватикану, адже понтифік не має офіційного заступника, який міг би повністю замінити його під час хвороби.

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