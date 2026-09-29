Папа Римський зробив заяву про війну в Україні та розкритикував позицію Європи

Він також виступає проти збільшення військових бюджетів Європи.

Папа Римський Лев закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів і обговорити шляхи завершення війни. Ця заява пролунала незабаром після того, як він закликав європейських лідерів йти на поступки заради досягнення миру.

Як пише Reuters, Папа також розкритикував національних лідерів, які, за його словами, "починають говорити про ядерну зброю та війни, що стають дедалі руйнівнішими".

"Церква несе відповідальність за просування цих цінностей, постійно закликаючи лідерів – як Росії та України, так і інших країн – зібратися разом, сісти за стіл переговорів і розпочати діалог", – сказав Папа.

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За його словами, лідери повинні "шукати способи вирішення проблем, не продовжуючи ці війни, які вже втратили сенс".

"Мова йде не про політику чи її відсутність, а про те, що має лунати голос, який відстоює цінності людської гідності та важливість життя, а також можливість витрачати більше коштів на охорону здоров’я та освіту, а менше – на озброєння", – наголосив він.

Також у понеділок, виступаючи у французькому місті Мец, Папа Римський заявив, що Європа має бути готова поступитися деякими позиціями заради досягнення миру

"Нам потрібно… виявляти мужність у переговорах і бути готовими відмовитися від деяких позицій заради вищого блага миру", – підкреслив понтифік.

Понтифік також повторив, що виступає проти зростання військових бюджетів Європи, які минулого року збільшилися найбільше з часів завершення холодної війни.

"Ми також маємо остерігатися ілюзії, що переозброєння є відповіддю", – заявив Папа.

Коли закінчиться війна

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення мирної угоди між Україною та Росією до зими. Коментуючи цю заяву, голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що на це можна сподіватися, однак слід "бути реалістами й готуватися до найгіршого варіанту".

Тим часом аналітики ISW вважають, що Володимир Путін націлений на те, щоб за допомогою кампанії дальніх ударів змусити Україну капітулювати до весни.

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