До них застосували цілу низку каральних заходів.

Поліція Варшави призначила дисциплінарне покарання для своїх співробітників, які в серпні погрожували українцеві побиттям.

Як повідомляє RMF24, співробітники дістали "попередження про неповну службову відповідність займаній посаді".

Варшавські офіцери також не зможуть отримати підвищення по службі протягом 12 місяців. Крім того, протягом цього часу вони не можуть отримувати премії та будь-які нагороди. Надбавка за вислугу років також буде зменшена на 20% на рік. Однак, керівництво офіцерів не прийняло рішення про передачу справи до прокуратури.

Відео дня

Нагадаємо, інцидент за участі українця стався наприкінці серпня. Він записав скандальне втручання поліції на телефон, а відео виклав у мережі. Згідно із записом, офіцери хочуть накласти на чоловіка штраф у розмірі 600 злотих. Коли він запитує чому і пояснює, що нічого поганого не зробив, офіцери стають агресивними. "Тепер нехай твій бос організовує гроші", – каже один із поліцейських.

"Така поліція в Польщі", – каже чоловік. "Я тобі зараз в рило дам, ти...", – відповідає офіцер. "Я тобі зараз дам поліцію в Польщі. Не подобається – вали в Україну", – чути голоси поліцейських.

Зрештою чоловік припускає, що поліцейський міг вживати алкоголь. "Так, вживав", – відповідає офіцер.

Українці в Польщі

Після повномасштабного нападу РФ на Україну, в Польщу перебралася чимала кількість українців. Періодично з ними трапляються неприємні ситуації за участю місцевих правоохоронців, або самих громадян Польщі.

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