Байден може захистити Україну від Трампа: The Atlantic назвали три важливі кроки

На думку журналістів, Трамп може зіпсувати стосунки США з Європою та змусити Україну програти у війні.

Адміністрація Байдена мусить бути готовою до того, що діючий президент може програти вибори, пише The Atlantic.

Видання відзначає, що у разі приходу Трампа до влади, США можуть втратити відносини з давніми союзниками в Європі. Крім того, політика екс-президента може призвести до поразки України у війні проти Росії. Аби послабити вплив Трампа на ці чинники, на думку видання, зараз Байден має зробити три важливі кроки.

Перший з них – допомогти Україні накопичити на своїх складах таку кількість озброєння, якого б вистачило на ведення бойових дій на певний час у разі припинення постачання допомоги від США за влади Трампа. Видання відзначає, що в такому випадку в України разом з Європою буде час на те, щоб вирішити цю проблему та знайти додаткове озброєння.

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Другим кроком, на думку журналістів, Байден має припинити створювати обмеження для України. Зокрема, це стосується ударів вглиб Росії, а також деяких систем озброєння, яке США не поспішає передавати Києву.

Наостанок, США мало б сприяти збільшенню виробництва озброєння та боєприпасів в Україні та Європі. Зазначається, що не йдеться про останні розробки США у цьому напрямку, однак деяке стандартне озброєння, на кшталт боєприпасів, могло б допомогти Україні у разі втрати допомоги від США.

На думку журналістів, ці три кроки допомогли б Україні впоратися з Росією незалежно від того, хто прийде до влади в США. Однак, видання відзначає, що Байдену треба почати діяти вже зараз, оскільки до виборів залишилося менш ніж пів року.

"Зрештою, правління Трампа закінчиться, і Сполученим Штатам знову знадобляться друзі та партнери в Європі. Байден може захистити інтереси своєї країни в майбутньому, залишивши по собі нагадування про дружбу Америки та її готовність працювати заради спільного блага", – підсумовує видання.

Вибори в США

У Демократичній партії США посилюється переконання, що Джо Байден має знятися з президентських перегонів та поступитися місцем іншому кандидату після невдалого виступу на дебатах.

За даними Newsweek, 67% американців також вважають, що Байден повинен піти в сторону і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти. Водночас, у республіканській партії 50% респондентів сказали, що Трамп також повинен знятись з виборів.

Наразі серед демократів найбільш вірогідною кандидатурою на зміну Байдена виступа Камала Гарріс – віцепрезидентка США. Вона отримала найбільшу підтримку виборців Байдена серед інших кандидатів.

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