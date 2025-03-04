В Агентстві з кібербезпеки заявляють, що їхня місія незмінна - захищати критично важливу інфраструктуру США від усіх кіберзагроз, зокрема з боку Росії.

Чиновники адміністрації Трампа спростували заяви у ЗМІ про припинення кібератак проти Росії, пише Washington Times.

Раніше деякі видання з посиланням на джерела писали про нову кіберполітику США, яка нібито применшує загрози з боку Росії. Повідомлялося, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) перестало розглядати Росію як загрозу. Докази передбачуваних змін у CISA містилися в "записці про кіберпріоритети", про яку, зокрема, згадувало The Guardian, в якій Росія не розглядалася, але згадувався Китай.

Однак в Агентстві спростували ці заяви.

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"Місія CISA - захищати від усіх кіберзагроз критично важливій інфраструктурі США, зокрема з боку Росії. Наша позиція не змінилася. Будь-які повідомлення про зворотне є фейковими і підривають нашу національну безпеку", - заявило агентство в повідомленні на X.

Представниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила в X, що адміністрація ніколи не випускалатаку записку, і що Guardian відмовилася надати цю записку агентству.

Як пише WP, немає жодних публічних ознак зміни ставлення до Росії в CISA або в його головному агентстві, Міністерстві внутрішньої безпеки. Наприклад, веб-сайт CISA визначає Росію як "постійну глобальну кіберзагрозу".

США і Росія

Раніше ЗМІ писали, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США припинити наступальні операції проти Росії. Зазначалося, що це є частиною ширших зусиль із залучення президента Росії Володимира Путіна до переговорів щодо України та нових відносин зі Сполученими Штатами.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявляв, що США вже ведуть переговори з росіянами про війну в Україні. При цьому він стверджує, що президент США Дональд Трамп у цих переговорах не сприймає заяви Росії як істину.

"Він веде переговори з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип "довіряй, але перевіряй". Це і є дипломатія", - сказав Венс.

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