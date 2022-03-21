Протестувальники з українськими прапорами перегородили шлях величезній яхті мільярдера.

У Туреччині діти-яхтсмени з Одеської області перешкоджали швартовці яхти російського мільярдера Романа Абрамовича.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

За його даними, яхта Абрамовича прибула в турецьке місто Бодрум.

"Героїчні юні яхтсмени Одеської області, які зараз тренуються в Туреччині, намагалися не дати яхті Романа Абрамовича швартуватися в Бодрумі", - повідомив Братчук.

Неповнолітні під керівництвом свого тренера Павла Донцова підійшли на човні до величезної яхти мільярдера і, опинившись між нею і причалом, заважали їй швартуватися. Одеські яхтсмени були з прапорами України, з написом "Ні війні".

Учасники акції - діти з курортних селищ Затока, Сергіївка та інших населених пунктів Одеської області.

Протестна акція тривала близько 20 хвилин, після чого яхтсменів (понад 10 осіб) забрала місцева берегова охорона.

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