У Туреччині діти-яхтсмени з Одеської області перешкоджали швартовці яхти російського мільярдера Романа Абрамовича.
Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.
За його даними, яхта Абрамовича прибула в турецьке місто Бодрум.
"Героїчні юні яхтсмени Одеської області, які зараз тренуються в Туреччині, намагалися не дати яхті Романа Абрамовича швартуватися в Бодрумі", - повідомив Братчук.
Неповнолітні під керівництвом свого тренера Павла Донцова підійшли на човні до величезної яхти мільярдера і, опинившись між нею і причалом, заважали їй швартуватися. Одеські яхтсмени були з прапорами України, з написом "Ні війні".
Учасники акції - діти з курортних селищ Затока, Сергіївка та інших населених пунктів Одеської області.
Протестна акція тривала близько 20 хвилин, після чого яхтсменів (понад 10 осіб) забрала місцева берегова охорона.