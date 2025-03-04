За словами Подоляка, програми заміщення вже працюють.

У питанні щодо постачання Україні зброї необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів її аналогів. Про це у своєму Telegram-каналі написав Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України.

"Щодо постачання зброї… По/перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура", - зауважив він.

Крім того, підкреслив Подоляк, необхідно "оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів".

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"Тим більше, що програми заміщення вже працюють", - додав радник керівника ОП.

Також він закликав не забувати, що Україна "вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій". Подоляк додав:

"Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами".

Зупинка допомоги від США

Як повідомлялося, раніше агенція Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника американського Міністерства оборони зазначила, що президент США Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні.

За словами співрозмовника агенції, рішення діятиме доти, доки новий лідер Штатів не вирішить, що Київ "демонструє добросовісну прихильність до миру".

Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що Україна має "запас міцності" приблизно на півроку навіть без підтримки США, утім зараз ведеться робота з пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

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