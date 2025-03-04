Припинення використання ракет GMLRS з GPS-наведенням дасть Росії набагато більшу свободу маневру в десятках кілометрів за лінією фронту.

Найважливішими елементами американської підтримки для України є зброя, можливість її обслуговування та ремонту, зенітні ракети, що забезпечують функціонування міст, система Starlink, яка є основою військового зв'язку, і, що, можливо, найважливіше, обмін розвідданими. Про це пише The Economist.

Зазначається, що Україна може замінити велику кількість артилерійських знарядь своїми безпілотними системами. У цьому напрямку просто необхідно знайти гроші: місцева оборонна промисловість працює не на повну потужність. Українські безпілотники добре зарекомендували себе на полі бою, часто вони ефективніші за артилерію і коштують дешевше. Однак артилерія все ж відіграє роль, і десятки нових систем, які щомісяця сходять з українських конвеєрів, будуть малоефективні без снарядів.

"Втрата американських бойових машин Bradley була б не менш руйнівною. Припинення використання ракет GMLRS з GPS-наведенням також дасть Росії набагато більшу свободу маневру в десятках кілометрів за лінією фронту", - йдеться в статті.

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Журналісти нагадують, що тільки Америка здатна виробляти висококласну зброю, таку як ракети Patriot, які можуть перехоплювати російські гіперзвукові та балістичні ракети.

У теорії французька/італійська система SAMP/T могла б стати заміною, якби її можна було виробляти в масштабах країни. За їхніми словами, на практиці ця система не здатна нейтралізувати найшвидші ракети, хоча наступного року очікується поява досконалішої версії.

"Припинення поставок ракет Patriot призведе до того, що більша частина України зазнає руйнувань, подібних до тих, що відбуваються в прифронтових містах, таких як Харків", - стверджують аналітики.

Зазначається, що супутникова мережа Starlink, яку оплачує Польща, але контролюють американці - ще один незамінний ресурс. Неясно, як вплине припинення військової допомоги на цю систему, але українці й раніше знаходили обхідні шляхи - не в останню чергу під час операцій у Курській області Росії, де системи Starlink здебільшого вимкнені. Там інженери використовували мобільні технології та безпілотні ретранслятори, щоб забезпечити солдатів зв'язком.

Український чиновник розповів, що резервний варіант із використанням аналогічних технологій перебуває в розробці:

"У нас є один варіант, який може бути розгорнуто за кілька днів, а більш масштабне рішення - за три місяці".

За його словами, перехід буде складним і залишить українців без однієї з ключових переваг на полі бою.

Видання стверджує, що найважливішою є американська розвідка, яка надається по лінії НАТО.

"Саме вона дає змогу ЗСУ бачити всілякі загрози - російські літаки, коли ті збираються завдати удару; російські війська, які готуються до нових атак; потоки російської, іранської та північнокорейської зброї; склади, логістичні та оперативні центри російської військової машини", - ідеться в статті.

Зазначається, що це дає змогу Україні в режимі реального часу спрямовувати ракети і безпілотники на цілі всередині Росії. Українські дрони можуть бачити на невеликій відстані за нинішньою лінією фронту, але американські очі дозволяють їм дивитися далі.

Західний військовий чиновник заявив, що Європа може надати деякі з цих можливостей - Велика Британія, наприклад, регулярно літає на літаках спостереження Rivet Joint над Чорним морем - але не так швидко. Він додав:

"У таких військових діях усе залежить від часу. Без американської розвідки Україна зазнаватиме труднощів із динамічним наведенням - здатністю бачити і вражати нові цілі в міру їхньої появи".

Сергій Кошман, відома фігура в секторі військових технологій України, припускає, що розрив завдасть шкоди і Заходу.

"Американці розробляють і випробовують тут свої власні можливості. Якщо станеться найгірше і наші партнери виявляться ненадійними, нам доведеться робити свій вибір відповідним чином. У результаті цього сценарію всі на Заході опиняться в програші", - пояснив він.

Призупинення допомоги США - деталі

Напередодні президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Зокрема, про це писали видання Bloomgerg, CNN та інші американські ЗМІ. За словами представника адміністрації Трампа, припинено постачання всієї військової техніки США, яка наразі не перебуває в Україні, включно зі зброєю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

За словами представника Білого дому, допомога буде припинена, "поки Трамп не переконається, що керівництво України демонструє прагнення до миру".

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