Росія вкотре не виконує гуманітарне право і Женевські конвенці, заявив речник ГУР.

Україна наразі не має інформації про те, що українські військовополонені, про передачу яких оголосила Російська православна церква, знаходяться в Угорщині.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, вони заздалегідь мали інформацію про підготовку інформаційно-психологічної операції з полоненим для відбілювання РПЦ на території Європи.

"Станом на зараз у нас не було інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже знаходяться на території цієї країни і на свободі. Оскільки Україна - це цивілізована держава, то для нас справді головне - людина та її життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі", - сказав Юсов.

Речник відзначив, що наразі українська сторона працює над цим питанням - вже надіслані усі відповідні ноти та запити.

"Тема насправді чутлива і тут будь-яке слово може вплинути на результат. Звичайно, ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти. Але факт залишається фактом - Росія не виконує гуманітарне право і Женевські конвенції, а використовує їх та маніпулює ними в своїх інтересах", - додав він.

Українських військовополонених передали Угорщині: що відомо

8 червня на сайті Московського патріархату з'явилося повідомлення про те, що вони передали Угорщині групу українських військовополонених.

Наступного дня віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн заявив, що мова йде про 11 військовополонених. Він не став повідомляти подробиці, сказавши про "інтереси справи і народу".

В Україні повідомили, що не знали про проведення таких перемовин між РФ та Угорщиною. МЗС вимагає надати детальну інформацію про полонених.

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