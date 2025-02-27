Лиише один з п'яти біженців точно упевнений у своєму намірі повернутися.

Більшість українських біженців вже не планують повертатися додому навіть після закінчення війни. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens.

За їхніми даними, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало близько 5,2 млн українських біженців. За рік їхня кількість зросла ще на 300 тисяч. Найбільше біженців у Європі перебуває у Німеччині (27%) та Польщі (23%).

Опитування показало, що українці, які перебувають за кордоном, вийшли на умовно довоєнний рівень життя. Якщо у травні 2023 року лише 6% біженців казали, що доходів їм вистачало і на базові, і на дорогі речі, то на листопад 2024 року таких було вже 31,4%. Це не набагато менше від того, як свій матеріальний стан оцінювали українці до повномасштабного вторгнення: 34,7% могли дозволити собі дорогі речі.

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І хоча наразі немає розуміння, чи дозволять європейські країни українцям залишитися після закінчення війни, самі біженці в основній масі вже не прагнуть повертатися назад.

Частка тих, загалом планують повернутися до України складає 43% від опитаних – це найнижчий показник за весь час. При цьому лише 20% українців кажуть, що повністю впевнені у своєму бажанні повернутися. Однак більшість з них все одно не готові говорити про часові межі повернення.

Серед стимулів до повернення в Україну опитані найчастіше згадували остаточне закінчення війни (53%), підвищення рівня життя в Україні (46%), можливість знайти добре оплачувану роботу (33%), припинення бойових дій та повітряних ударів по місту, в яке планують повернутися (31%), та припинення бойових дій у рідному регіоні (24%).

Опитування проводилося методом онлайн-анкетування у листопаді-грудні 2024 року із дотриманням географічних квот, пропорційно розподілу українських біженців по різних країнах Європи.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, українських біженців, які виїхали до Німеччини, буде дуже складно повернути назад в Україну. Демографиня Елла Лібанова пояснила, що у Німеччині дуже довго існувала політика, яка "заохочувала людей не працювати", і лише зараз її змінюють.

Також ми розповідали, що у разі оголошення перемир'я або закінчення війни в Україні нові біженці не зможуть отримати в Чехії тимчасовий захист. Статус одразу втратить актуальність також для тих, хто давно перебуває у країні, попередив міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан.

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