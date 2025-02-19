З моменту оголошення перемир'я Чехія більше не надаватиме тимчасового захисту новим українським біженцям.

У разі оголошення перемир'я або закінчення війни в Україні нові біженці не зможуть отримати в Чехії тимчасовий захист. Статус одразу втратить актуальність також для тих, хто давно перебуває у країні.

Зокрема, міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан заявив в інтерв'ю Novinky, що з моменту оголошення перемир'я Чехія більше не надаватиме тимчасового захисту новим українським біженцям. За його словами, це необхідно, щоб запобігти новій хвилі міграції у мирний час, зокрема чоловікам, які захочуть возз'єднатися з сім'ями, які вже проживають у Чехії. У таких випадках їм доведеться звертатися за видом на проживання на загальних підставах.

"Хоч би як закінчилася війна, після її завершення ніхто не зможе приїхати до Чехії за програмою тимчасового захисту. Навіть у разі возз'єднання сімей цей процес має відбуватись у рамках чинного законодавства про перебування іноземців у Чехії", — наголосив міністр.

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Наразі українці перебувають у Чехії завдяки механізму тимчасового захисту, який продовжується щорічно. Проте після оголошення перемир'я чи завершення війни цей статус припинить діяти вже наступного дня. Проте біженці зможуть залишатися в країні ще певний період – наприклад, рік чи півтора. За цей час їм доведеться перейти до стандартного режиму перебування, як це роблять інші іноземці.

"Для них діятимуть ті ж правила, що і для всіх інших", - пояснив Ракушан. Це означає, що українці зможуть подати заявку на тимчасову посвідку на проживання або, в окремих випадках, на політичний притулок – наприклад, якщо йдеться про людей з територій, окупованих Росією.

У публікації йдеться, що чеська влада розробляє можливі сценарії на випадок перемир'я в Україні.

"Ми готуємо відповідні пропозиції спільно з Польщею, яка нині головує у Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб це питання було вирішено найближчими місяцями", – повідомив Ракушан.

За його словами, рішення має бути ухвалене на рівні всього Євросоюзу, оскільки саме ЄС гарантує тимчасовий захист біженцям.

Євросоюз також планує створити спеціальні центри, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. У Німеччині такий центр відкриється вже найближчими тижнями, аналогічні проєкти розглядаються у Польщі та Австрії, а також у Чехії. За словами міністра, у цих центрах працюватимуть українські фахівці, які допоможуть біженцям із поверненням додому.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, президент Чехії Петр Павел підписав низку законів, один з яких стосується розширення захисту українських біженців. Йшлося, що біженці з України, які проживають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в країні. Це стосується тільки економічно самостійних людей, які забезпечені житлом і не користуються системою пільг для біженців. Також їхні діти мають відвідувати чеські школи.

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