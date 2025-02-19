Замороження заяв діятиме безстроково на час проведення перевірок.

Адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграцію, поданих біженцями з Латинської Америки та України, посилаючись на шахрайство і проблеми безпеки. Як пише CBS News, ідеться про тих, хто мав можливість в'їхати до США за деякими програмами часів президентства Джо Байдена.

Зазначається, що заморожування заяв діятиме безстроково, поки чиновники працюють над виявленням потенційних випадків шахрайства та поліпшенням процедур перевірки через побоювання, пов'язані з національною та громадською безпекою.

Так, у службовій записці від 14 лютого посадовець Служби громадянства та імміграції США Ендрю Девідсон наказав запровадити "адміністративну паузу" за всіма "очікуваннями на розгляд запитів на допомогу", поданими мігрантами, яким уже дозволили в'їхати до США за трьома програмами адміністрації Байдена.

Відео дня

Вони включають політику під назвою Uniting for Ukraine, розроблену для надання притулку тим, хто втік від російського вторгнення в Україну. Приблизно 240 000 українців з американськими спонсорами прибули до США в рамках цього процесу до вступу президента Трампа на посаду. Інша програма, відома як CHNV, дозволила 530 000 кубинцям, гаїтянам, нікарагуанцям і венесуельцям, спонсорованим американськими громадянами, в'їхати в США.

Третя зачеплена програма складається з випадків, які дозволили деяким колумбійцям, еквадорцям, центральноамериканцям, гаїтянцям і кубинцям з американськими родичами приїхати в США, щоб дочекатися видачі грін-карти.

Пауза, сказав Девідсон у своєму меморандумі, потенційно може бути знята, але тільки після того, як посадовці завершать "комплексний огляд і оцінку всіх іноземців у рамках цих програм".

Українські біженці - новини

У Чехії, Польщі та Німеччині хочуть створити центри повернення українських біженців, які мають полегшити українцям процес повернення на батьківщину. Крім того, польський уряд планує позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що у США припинено прийом заявок на програму Uniting for Ukraine (U4U), за якою українські біженці могли отримати дозвіл на перебування в країні. Водночас програму Temporary Protected Status (TPS) продовжено до 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: