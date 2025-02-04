У США діє дві програми, за якими українські біженці можуть законно перебувати у країні.

У США призупинено прийом заявок на програму Uniting for Ukraine (U4U), за якою українські біженці могли отримати дозвіл на перебування у країні. Водночас програму Temporary Protected Status (TPS) продовжено до 2026 року, повідомила посол України в США Оксана Макарова в інтерв'ю Суспільному.

За її словами, програма U4U продовжує діяти для тих 230 тисяч українців, які нею встигли скористатися, тобто вони перебувають у США законно.

"Після указу про захист кордонів, який не стосується лише українців, та перегляду усіх програм буде ухвалено рішення по U4U", - зазначила Маркарова.

Відео дня

Водночас, сказала вона, прийом заявок на програму TPS продовжено до 2026 року.

Українські біженці: останні новини

Як повідомляла раніше УНІАН, США офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни, - United for Ukraine (U4U). Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США. Ця програма давала право українцям на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори, та користувалася чималим попитом.

88 відсотків поляків вважають, що українських біженців у Польщі, які не працюють і не платять податки, потрібно позбавити соціальної допомоги на дітей за програмою "800+". Про це свідчить опитування центру IBRiS. Така висока підтримка цієї ідеї означає, що вона не залежить від політичних уподобань, повідомляли ЗМІ.

У трьох країнах ЄС - Чехії, Польщі та Німеччині - хочуть створити центри повернення українських біженців, які мають полегшити українцям процес повернення на батьківщину.

Вас також можуть зацікавити новини: