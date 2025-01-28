Програма U4U давала право українцям на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори.

США офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають до США від війни - United for Ukraine (U4U). Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS). Ця програма давала право українцям на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори, та користувалася чималим попитом.

"У зв’язку з виконавчим наказом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", USCIS призупиняє прийом форми I-134A, онлайн-запиту стати спонсором і декларації про фінансову підтримку", - йдеться у попередженні.

У відомстві зазначають, що прийом заявок призупинений, до того часу, поки USCIS не розгляне всі запити, які вже подані.

Відео дня

Раніше видання The New York Times повідомляло про те, що Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово зупинитися в країні, зокрема ключову програму, яка надавала можливість в'їзду для українців - U4U.

20 січня Дональд Трамп підписав указ "Захист наших кордонів", у якому доручив відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці США.

Українські біженці - новини

У Чехії, Польщі та Німеччині хочуть створити центри повернення українських біженців, які мають полегшити українцям процес повернення на батьківщину.

Крім того, польський уряд планує позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не сплачують податки.

Вас також можуть зацікавити новини: