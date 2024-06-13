Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після того, як буде проведено юридичну перевірку і переклад на всі мови ЄС.

Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасового захисту для українських біженців, ідеться в заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

"Рада вітає пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни Росії, до 4 березня 2026 року", - ідеться в заяві.

Як заявила заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна.

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"Сьогодні міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу в ЄС", - зазначила вона.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено 4 березня 2022 року, майже одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, - і мав діяти до 4 березня 2025 року. Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні.

Водночас у ЄС зазначили, що продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Зазначається, що Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після того, як буде проведено юридичну перевірку та переклад усіма мовами ЄС.

Українські біженці - новини

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення українців додому. Він передбачає, що Прага оплатить біженцям квитки на автобус. Причому хворим українцям навіть оплатять транспортування в машині швидкої допомоги.

А в Німеччині пропонують створити фіксовану систему розподілу біженців з України в масштабах усього ЄС.

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