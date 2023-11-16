На момент аварії в автобусі перебувало 55 осіб.

В Індії сталася смертельна ДТП з автобусом. Він впав зі схилу і пролетів приблизно 250 метрів.

Як повідомляє газета Hindustan Times, на момент аварії в автобусі перебувало 55 осіб. 38 пасажирів загинули, 17 – травмувалися. Деякі постраждалі отримали серйозні ушкодження.

Відомо, що ДТП сталася у гірській місцевості поблизу району Дода. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся вниз крутим схилом.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що постраждалі та родини загиблих у трагічній аварії отримають грошову компенсацію.

Аварії з автобусами: інші новини

Наприкінці жовтня в Єгипті на пустельній дорозі між Каїром та Александрією сталася ДТП з пасажирським автобусом. У тій аварії загинули 32 пасажири. Ще 63 людини отримали поранення.

Відомо, що 53 постраждалих доправили до лікарні одноденної хірургії. Семеро осіб перевели до центральної лікарні. Ще троє травмованих отримали першу допомогу на місці інциденту.

В італійському Местре (Венеція) автобус впав з естакади та пролетів кілька десятків метрів. Внаслідок інциденту загинула 21 особа. Серед жертв девʼятеро громадян України.

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