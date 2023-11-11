Ймовірно, водій був напідпитку.

У Києві водій BMW скоїв масштабну ДТП. Він врізався у пʼять припаркованих автомобілів.

Про інцидент повідомила столична поліція. Інформація про аварію на проспекті Відрадному надійшла до правоохоронців біля 21:30. Зазначається, що водій, імовірно, був напідпитку.

"У результаті власники пошкоджених автомобілів почали почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку. На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони. Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила", – йдеться у повідомленні.

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку, зауважили в поліції.

Інші ДТП в Україні

7 листопада на Закарпатті водій збив 21-річного прикордонника на блокпосту. Військового із численними травмами доправили до лікарні. Встановлено, що водій "Audi", який здійснив наїзд, був тверезим.

6 листопада схожий інцидент стався у Києві. Там автомобіль збив на блокпосту співробітницю прикордонної служби, яка виконувала службові обов'язки. ДТП сталася у Деснянському районі.

4 листопада на Миколаївщині сталася смертельна аварія. В районі села Суворовка два автомобілі зіткнулися лоб у лоб. Водії Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX загинули.

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