Раніше МЗС повідомляло про 4 загиблих громадян України.

Завершилося упізнання загиблих внаслідок трагічної ДТП з автобусом в італійському місті Местре (Венеція). Серед жертв – девʼятеро українців.

Про це повідомило RaiNews із посиланням на заяву префекта Венеції Мікеле де Барі. Ця аварія забрала життя 21 однієї людини.

Також серед загиблих у ДТП чотири громадянина Румунії, три громадянина Німеччини, один – Хорватії, два – Португалії, один – ПАР та один італієць (водій).

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Водночас видання Il Resto del Carlino пише про 15 постраждалих, серед яких двоє дітей. Відомо, що травмувалися пʼятеро українців, німець, хорват, француз, троє австрійців, двоє іспанців. Особи ще двох людей наразі встановлюють.

У Венеції оголосили триденну жалобу.

ДТП з автобусом у Венеції

3 жовтня у Венеції сталася ДТП з автобусом. Він упав з естакади і загорівся. Відомо, що в салоні було 40 пасажирів, серед яких і громадяни України.

У ЗМІ зʼявлялася інформація про те, що автобус працював на метані. Попередньо, він виїхав з проїжджої частини, пробив огорожу і впав з висоти біля 30 метрів. Також є імовірність, що автобус зачевив лінії електропередач.

Раніше у Міністерстві закордонних справ повідомляли, що серед загиблих четверо українців. Також була інформація про чотирьох постраждалих громадян України.

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