24 травня Євросоюз закликав авіакомпанії відмовитися від польотів над територією Білорусі.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш прокоментував затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську.

Коментар оприлюднив його речник Стефан Дюжаррік, пише Радіо Свобода.

Ґутерріш закликав провести розслідування щодо примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

«Генеральний секретар глибоко стурбований очевидною примусовою посадкою пасажирського літака над Білоруссю 23 травня та подальшим затриманням на борту пана білоруського журналіста Романа Протасевича», – йдеться в заяві.

Читайте такожУ ХАМАС спростували заяву Білорусі про погрози підірвати літак RyanairТакож він висловив стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі після президентських виборів.

«Він закликає владу Білорусі повністю поважати всі свої міжнародні зобов’язання з прав людини, в тому числі стосовно свободи вираження поглядів, зібрань та об’єднань», - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукується в Білорусі.

Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. У той же час прибуття рейсу здійснювалося в супроводі військового винищувача МіГ-29, піднятого Білоруссю, у зв'язку з чим стала з'являтися інформація про перехоплення і примус літака до посадки.

Подія викликала реакцію в світовому співтоваристві. В Європейському союзі через інцидент викликали посла Білорусі і обіцяють наслідки.

Авіаційне агентство ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що "сильно стурбована".

Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Людмила Жерновська