Два сенатори перебувають на протилежних кінцях спектра з питання допомоги Україні.

Американський сенатор Марк Келлі (демократ від Аризони), претендент на пост віце-президента віце-президента Камали Гарріс, у середу накинувся на кандидата у віце-президенти від Республіканської партії сенатора Джей Ді Венса, заявивши, що той "відмовиться" від України на користь Росії.

"Мені цілком зрозуміло, що у вас є Джей Ді Венс, який хоче повністю відмовитися від України, і у вас є Дональд Трамп, який у минулому був досить проросійським і підтримував Володимира Путіна так, як я ніколи не очікував від президента", - сказав Келлі в короткому інтерв'ю POLITICO.

Він зазначив, що американцям належить зробити серйозний вибір.

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"Я був би дуже стурбований тим, що зроблять ці хлопці, відмовившись від союзника на користь противника. І це був би набагато небезпечніший світ", - додав Келлі.

Обидва сенатори перебувають на протилежних кінцях спектра в питанні допомоги Україні.

Будучи високопоставленим членом сенатського комітету зі збройних сил і колишнім пілотом ВМС, Келлі був затятим захисником України і брав практичну участь у питанні навчання українських пілотів F-16 на базі ВПС Девіс-Монтан у своєму рідному штаті. Венс, ветеран Корпусу морської піхоти, є затятим противником допомоги Україні, заявляючи, що вона продовжує криваву війну, яку Київ не може виграти.

Келлі сказав, що використав цю можливість, щоб зустрітися з дипломатичними і військовими чиновниками США і обговорити, як допомога США у сфері безпеки допомогла Україні протистояти дворічному вторгненню Росії.

Війна в Україні - позиція Венса

Джей Ді Венс відомий гучними заявами проти України. Він, наприклад, виступав категорично проти американської військової допомоги Києву.

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Водночас прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх відкинула таке твердження.

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