Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти у війні з Російською Федерацією, якщо бої триватимуть.

Як передає Clash Report, в The Charlie Kirk Show він сказав, що країна не переможе, якщо найближчими роками продовжаться бойовії дії. Водночас Венс припускає, що в такому випадку цілком можливий сценарій ядерної ескалації з боку Російської Федерації:

"Я думаю, що в основних ЗМІ існує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, то росіяни розпадуться, українці повернуть свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Але це не та реальність, в якій ми живемо".

Вас також можуть зацікавити новини: