Вертоліт Раїсі випадково врізався в гору, - аналітик Bild

Через густий туман гелікоптер не зміг належним чином оцінювати обстановку навколо.

Вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі врізався в гору.

Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке, який сам пілотує невеликі літаки, з посиланням на аналіз відкритих даних. Раїсі був на борту гелікоптера Bell 212, побудованого в 1994 році. Льотчики такої машини можуть покладатися лише на візуальний політ, тобто за наземними орієнтирами. Він не призначений для складних метеоумов. На ній встановлений лише невеликий та недосконалий прилад GPS-навігації. Льотчикам вкрай важко вести сліпий політ, тобто керувати машиною приладами при поганій видимості.

Увечері неділі Раїсі вилетів із церемонії відкриття греблі Гиз-Каласі на річці Аракс, поблизу Худаферинського водосховища. Повітряний шлях у Тебріз на третину пролягав через гори Арасбаран, також відомі як Вірменійські або Карачадаг. Їхня висота досягає майже 3000 метрів, вони вкриті густими лісами. У неділю там був такий туман, що візуально орієнтуватися практично неможливо. Тому Рьопке вважає, що гелікоптер врізався в одну з гір, і називає весь цей політ "самовбивчим".

Відео дня

"Гвинтокрил намагався летіти через долини. Але на одному з останніх гірських перевалів, перед тим, як знову спуститися в долину, на висоті 2250 метрів він врізався в гору. Спереду і позаду летіли два інші гелікоптери, це були радянські Мі-8. Погодні умови на момент падіння були такими поганими, що обидва не помітили, як один із гелікоптерів випав з колони і врізався в гору. Вони зрозуміли це лише після прибуття до Тебрізу", - вважає Рьопке.

Смерть Ібрагіма Раїсі - це потрібно знати

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок аварійного приземлення вертольота ввечері 19 травня. Як заявило іранське агентство Mehr, лідер іранців "потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану".

Раїсі був також кандидатом у наступники підстаркуватого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. За даними Time, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем.

Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти через те, що підтримує стосунки з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом. Зазначалося, що погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

Вас також можуть зацікавити новини: