З'ясувалося, що сигнальна система повітряного судна була вимкнена, або її не було зовсім.

Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, "не випромінював жодного сигналу".

Про це повідомив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу, передає Sky News. У президентського гелікоптера, який розбився, не було ввімкнено сигнальну систему або він не мав такої системи.

Оскільки Іран входить до зони відповідальності Туреччини за реагування на надзвичайні ситуації, влада перевірила наявність сигналу від гелікоптера, коли надійшла інформація, що він розбився.

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"Але, на жаль,на нашу думку, швидше за все, сигнальна система була вимкнена або у вертольота не було цієї системи, тому що ми точно побачили б ці сигнали, але їх цього разу не було", - сказав він.

Смерть Ібрагіма Раїсі - це потрібно знати

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок аварійного приземлення вертольота ввечері 19 травня. Як заявило іранське агентство Mehr, лідер іранців "потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану".

Раїсі був також кандидатом у наступники підстаркуватого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. За даними Time, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем.

Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти через те, що підтримує стосунки з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом. Зазначалося, що погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

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