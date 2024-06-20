Тепер прем'єр-міністр Нідерландів остаточно залишається головним претендентом.

Президент Румунії Клаус Йоганніс вибуває з перегонів за лідерство в НАТО. Про це він повідомив на засіданні CSAT (Верховна рада оборони країни - УНІАН), пише Digi 24.

"На засіданні CSAT президент Румунії поінформував, що наприкінці минулого тижня він повідомив союзників по НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду Генерального секретаря Організації. Президент Клаус Йоханніс попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО, і вони висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів", - наголосили в Адміністрації Президента.

За інформацією нідерландських ЗМІ, Угорщина більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО. Джерело видання повідомило, що Словаччина теж схвалила його кандидатуру. Єдиним опонентом залишалася Румунія.

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Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив про свою підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на цю посаду. Він додав, що Альянс близький до прийняття рішення щодо його наступника.

"Термін повноважень Столтенберга закінчується 1 жовтня після того, як він був неодноразово продовжений у зв'язку з війною в Україні. Після того, як його підтримали Словаччина і Угорщина, Рютте потрібна була лише підтримка Румунії, щоб досягти консенсусу щодо його призначення на посаду генерального секретаря НАТО", - додали у матеріалі.

Вибори генсека НАТО - останні новини

Відомо, що головним кандидатом на посаду генсека НАТО є Марк Рютте. УНІАН розповів, чим відомий цей політик та що він говорив про Україну.

Зазначається, що у квітні Марка Рютте підтримували 28 країн, проте сумніви залишалися у Словаччини, Румунії, Туреччини та Угорщини.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Рютте має багато досвіду на посаді прем’єра-міністра Нідерландів.

"Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", - запевнив він.

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