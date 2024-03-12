Про участь у виборах офіційно оголосив румунський президент.

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про свою участь у виборах на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Таку заяву він зробив у вівторок, 12 березня, під час прес-конференції, пише "Європейська правда".

Румунський президент зауважив, що його країна за понад 20 років членства в Альянсі довела здатність виконувати зобовʼязання. Він додав, що Румунія виділіяє на оборону 2,5% ВВП.

"Ми перебуваємо в безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур", – сказав він.

Йоганніс додав, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію. За його словами, Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, які ухвалює блок.

"Маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. З усіх цих причин я вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО", – додав президент Румунії.

Вибори генерального секретаря НАТО

Як відомо, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг мав піти з посади ще у 2022 році. Проте його наступника так і не було обрано, адже не було згоди всіх членів Альянсу, тож його вмовили залишитися. Він обійматиме цей пост до жовтня 2024 року.

Bloomberg пише, що після цього посісти посаду генерального секретаря НАТО планує премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Зазначається, що він має підтримку багатьох членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини.

Також повідомлялося, що за цю посаду може поборотися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Однак німецька газета Welt писала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив її кандидатуру через "надто критичне ставлення" до РФ.

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