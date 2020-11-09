Меланія Трамп зажадала чесного підрахунку голосів / фото REUTERS
Дружина Дональда Трампа вимагає чесного підрахунку голосів виборців.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.
Меланія Трамп підкреслила, що американці заслуговують на справедливі вибори.
"Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю", - заявила Меланія.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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