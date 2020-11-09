Меланія Трамп зажадала чесного підрахунку голосів / фото REUTERS

Дружина Дональда Трампа вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Меланія Трамп підкреслила, що американці заслуговують на справедливі вибори.

"Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю", - заявила Меланія.

false

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій