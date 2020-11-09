Меланія Трамп підкреслила, що американці заслуговують на справедливі вибори.

Дружина Дональда Трампа вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Меланія Трамп підкреслила, що американці заслуговують на справедливі вибори.

"Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю", - заявила Меланія.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Олександр Топчій