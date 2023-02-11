Вчений зазначив, що другий землетрус стався на лінії розлому, яка зовсім не була сейсмоактивною.

Два сильних землетруси в одному місці через короткий проміжок часу з наукової точки зору є "дивним" і "рідкісним" феноменом.

Про це заявили сейсмологи з США, передає Анадолу. Дослідник фізики землетрусів Університету Південної Каліфорнії Сільвен Барбо зазначив, що землетруси в Туреччині і Сирії за багатьма показниками можна назвати "дивним" природним феноменом.

"Сталися два потужні землетруси з невеликою різницею в часі. Вони сталися на двох різних лініях розлому, близько розташованих одна до одної. Подібне не ставалось у відомому нам минулому", - сказав він.

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При цьому Барбо зазначив, що другий землетрус і зовсім стався на лінії розлому, яка не була сейсмоактивною.

"Ми називаємо таку лінію розлому "привидом". Вона була пасивною протягом історії. За нашими даними, землетрусів тут не очікувалося. Однак раптово стався землетрус магнітудою 7,6", - сказав він.

Американський вчений зазначив, що в Туреччині, і Східній Анатолії безліч ліній розлому. "Перший землетрус стався на Східно-Анатолійській лінії розлому. Це межа між Анатолією та Сходом. Вона пов'язана з двома іншими великими лініями розлому. Одна з них Північно-Анатолійська, утворилася в 1999 році. Друга лінія спрямована на південь. Цей землетрус може призвести до нових землетрусів, на інших лініях розлому", - пояснив фахівець.

Дослідник у сфері збитку від землетрусів Геологічної служби США Девід Шеллі також нагадав, що Туреччина розташована в сейсмоактивній зоні. "Країна розташована на трьох тектонічних плитах. Тут проходять безліч активних ліній розлому. Землетруси, що сталися, були дуже сильними. Це дуже рідкісні природні явища", - сказав він.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Число загиблих в Туреччині, за останніми даними, перевищило 24 тис. Зокрема, в Туреччині загинули 20 тис. 655 осіб, в Сирії - 3 553.

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