Подоляк зазначив, що в України йде чітка співпраця з НАТО.

Україна не стане членом НАТО, поки триває війна з Росією. Однак у нашої країни є конкретні домовленості з Альянсом, а генсек НАТО Єнс Столтенберг займає чітку позицію: Україна стане членом блоку, але коли закінчить цю війну "справедливим фіналом".

Таку заяву зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що 19 грудня на конференції за підсумками 2023 року президент Зеленський дав зрозуміти, що для того, щоб стати членом НАТО, Україні необхідно закінчити розв'язану Росією війну.

"Президент доволі чітко говорить: НАТО готове? Тому що якщо ти приймаєш до Альянсу частину України, це означає, що ти повинен прийти на лінію розмежування і встати там. А чи готове до цього НАТО? А хто вам сказав, що Росія з цим погодиться? Росія однією з ключових цілей сьогоднішньої ескалації і в Україні, і на інших напрямках називає — відсунути від себе НАТО. І що, Росія погодиться, що забрала невелику частину території, а вся інша частина України стала членом НАТО? Росія теж на цей варіант не погодиться, а значить, війна продовжиться. Всі ці запропоновані теоретичні моделі відірвані від реальності. Ми сьогодні не маємо конкретної пропозиції – вступайте до НАТО, припустимо, в осяжній перспективі, рік-два. Є пропозиція – вступайте до НАТО після перемоги у війні з РФ. Але під час війни ніхто вам такої пропозиції не озвучить. Це очевидно", – каже Подоляк.

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Він також зазначив, що в України йде чітка співпраця з НАТО. Зокрема, йдеться про військовий пакет, військову консультативну допомогу Альянсу та цілу низку рішень, "які нам дозволяють синхронізувати нашу армію з натовськими стандартами".

"У нас є політичні домовленості, дуже конкретні. На Вільнюському саміті НАТО вони частково були закріплені, думаю, що вони далі будуть юридично дозакріплятися. Є позиція генерального секретаря НАТО Столтенберга, який чітко говорить, що Україна стане невід'ємною частиною НАТО, але коли Україна закінчить цю війну справедливим фіналом. Тому Україна повинна мати весь необхідний ресурс в повному обсязі, в тому числі, за допомогою Альянсу, щоб ефективно обороняти свою територію і деокупувати її", – резюмував Подоляк.

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19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський відверто заявив, що Україну поки не запрошують до НАТО. При цьому варіанти про часткову участь нашої країни в блоці глава держави назвав "маячнею".

Пізніше він відзначив, що Україні серед інших країн європейського континенту чи не найскладніше стати членом цього військового блоку. За словами Зеленського, мир у Європі буде надійним лише тоді, коли Росія буде назавжди позбавлена будь-якої можливості навіть спробувати зробити Україну своїм плацдармом.

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