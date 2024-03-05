Завдяки оприлюдненню даних Москва могла перекрити один зі своїх інформаційних каналів.

Росія могла отримати доступ до більшої частин військових переговорів, ніж відомо наразі. Таку думку висловив колишній керівник військово-морського штабу Німеччини Карстен Шнайдер.

В інтерв'ю The Times він сказав, що цей інцидент нарешті дав зрозуміти "не лише те, що розмови такого роду можуть бути перехоплені, але й те, що вони перехоплюються". Шнайдер вважає, що це може змінити мислення багатьох людей.

"Є люди, які кажуть, що цим Росія перекрила один зі своїх інформаційних каналів, тому що тепер буде важче витягти щось із перехоплених розмов. Питання в тому, чи було воно того варте? Чи було це настільки важливим для Путіна, що він був готовий значно ускладнити для себе отримання інформації, яка, ймовірно, була для нього дуже легкою раніше?" - питає він.

Екс-голова зовнішньої розвідки Німеччини Август Ганнінг, також підозрює, що Росія вже накопичила сховище компрометуючої внутрішньої інформації від німецьких військових. "Цей витік може бути лише верхівкою айсберга", - сказав він Bild.

Перехоплення розмови щодо Taurus: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симьньян оприлюднила аудіозапис, на якому представники військово-повітряних сил Німеччини обговорюють можливість передачі Україні ракет та можливих ударів по мосту в окупованому Криму.

Росія одразу звинуватила Берлін у підготовці нападу на них, а у міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що країну "не денацифікували до кінця".

Голова міністестрства оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Росія провела гібридну атаку, а в уряді назвали звинувачення ганебною російською пропагандою.

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