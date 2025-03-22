Путін молився за Трампа, коли у нього стріляли, - Віткофф

Крім того, він передав американському лідеру його портрет, що дуже зворушило Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін передав Дональду Трампу його портрет і заявив, що молився за американського президента, коли в нього стріляли. Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

Під час розмови Віткофф зауважив, що не вважає Путіна поганою людиною. На його думку, до війни нібито призвели декілька складових, а не лише одна людина.

Віткофф пригадав, що його другий візит до Росії "набув особистого характеру", оскільки під час зустрічі Путін вручив йому портрет Трампа від провідного російського художника та попросив передати його американському президенту. Ба більше, Путін розповів, що молився за Трампа, коли в нього стріляли.

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"Молився за президента, не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови? Я повернувся додому, передав це повідомлення нашому президенту і вручив картину. Очевидно, що це його зворушило", - заявив Віткофф.

Спецпосланець Трампа заявив, що цим "люб'язним жестом" було відновлено "зв’язок" між Трампом і Путіним.

Контакт Трампа і Путіна - останні новини

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Повідомлялося, що розмова тривала понад дві години.

За підсумками розмови Кремль зробив низку заяв, згідно з якими під час телефонної розмови Путін висунув умови для запровадження 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

Зі свого боку Трамп оголосив, що домовився з Путіним "про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури", і висловив сподівання на "повне припинення вогню і, в кінцевому підсумку, кінець цієї жахливої війни між Росією та Україною".

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