За його словами, представник Трампа не має мандату на обговорення територій України.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф на переговорах прийняв для себе стратегію російської сторони.

Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи останні заяви спецпредставника Дональда Трампа щодо війни. На його думку, така тактика є дуже небезпечною, оскільки Віткофф розповсюджує російські наративи:

"Я не бачу в нього мандату обговорювати українські території, бо території належать нашому народу. Тому я взагалі не розумію, про що він говорить. Ми все це чули, але як нісенітницю Путіна. Я не думав, що в нього є відповідні люди, які продовжують розповсюджувати ці наративи в інших цивілізованих країнах".

Заяви Віткоффа про Україну

Нагадаємо, після останньої зустрічі з кремлівським правителем Путіним Віткофф повідомив, що потенційна мирна угода між Росією та Україною стосуватиметься "п'яти територій".

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Нагадаємо, Москва вимагає, щоб Київ повністю вивів війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також визнав Крим "російським".

Крім того,​ під час зустрічі з Путіним Віткофф приклав руку до серця перед тим, як потиснути йому руку. Цей жест викликав значний резонанс у медіа та суспільстві. ​

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