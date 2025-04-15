Спецпредставник Трампа розповів деталі своїх перемовин з російським диктатором.

Мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання п’яти територій, повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, підсумовуючи свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня. Про це пише Bloomberg.

Спецпредставник в інтерв’ю Fox News назвав перемовини "переконливими" і додав, що обговорювалися кроки, які могли б закінчити війну в Україні та "призвести до можливостей для бізнесу".

За словами Віткоффа, зустріч тривала майже п’ять годин, і наприкінці розмови Путін нібито попросив забезпечити "постійний мир". Також спецпредставник сказав, що "ключ до загальної угоди обертається навколо "п’яти територій". Водночас, підкреслює видання, більше деталей Віткофф не розкрив.

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"Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше… Я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому", - наголосив спецпредставник Трампа.

Він розповів, що порушив питання НАТО, зокрема принцип дії 5 статті, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

Зазначається, під час зустрічі йшлося і про американсько-російські відносини. Віткофф сказав, що бачить "можливість змінити російсько-американські відносини за допомогою деяких дуже переконливих комерційних можливостей".

Останні переговори Віткоффа і Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін і Віткофф зустрічалися у Санкт-Петербурзі 11 квітня. Переговори відбувалися в будівлі Президентської бібліотеки імені Бориса Єльцина і тривали понад чотири години. Представник президента Росії Кирило Дмитрієв назвав їх продуктивними. Інших подробиць перемовин ні американська, ні російська сторона не надали.

Уже наступного дня Віткофф вирушив до Оману на перемовини з Іраном щодо ядерної програми. Згодом видання The Telegraph писало, що він намагається охопити занадто багато переговорних процесів одночасно. Експерти критикували відсутність досвіду Віткоффа у веденні складних технічних переговорів з Іраном, наголошуючи, що його багатофункціональність лише шкодить результатам.

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