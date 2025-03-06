Він запевняє, що Москва на це не піде.

Кремлівський правитель Путін заявив, що Російська Федерація не буде нікому поступатися у своїй загарбницькій війні проти України.

Як повідомляють російські ЗМІ, таку заяву він зробив під час візиту до московської філії фонду "Защитники Отечества". На слова про те, що загиблі окупанти знайдуть спокій лише тоді, коли наступить мир, а РФ "дійде до кінця та не поступиться нікому", Путін сказав, що і не збирається цього робити:

"Ми повинні вибрати для себе такий варіант миру, який би нас влаштовував і який би забезпечив на тривалу історичну переспективу спокій для нашої країни. Нам нічого чужого не потрібно, але і свого ми не віддамо".

Крім того, кремлівський правитель порівняв президента Франції Еммануеля Макрона із Наполеоном. "Є ще люди, які хочуть повернутися до часів навали Наполеона, забуваючи, чим це закінчилося", - сказав він.

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Переговори про припинення війни

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки оголосив про наміри припинити війну в Україні. Він відновив контакти з російською стороною та почав перемовини, на які не запросили Київ та європейських лідерів.

У Вашингтоні неодноразово казали, що для досягнення мирної домовленості необхідні поступки від обох сторін, однак чим саме поступитися Росія - досі не повідомили.

Тим часом Сполучені Штати Америки зупинили військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною. Крім того, у Трампа виключили вступ країни до НАТО.

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