Навчання на Алясці викрили слабкі місця США.

Спеціальний підрозділ Міністерства оборони США найняв виробників безпілотників у рамках термінової програми з оновлення американських військових можливостей. Протягом чотирьох днів на Алясці вони тестували прототипи дронів-камікадзе, націлених на ураження низки цілей, тоді як солдати намагалися зупинити їх за допомогою спеціального електронного обладнання.

Навчання були покликані допомогти американським оборонним підрядникам і військовим підвищити навички ведення безпілотної війни, пише The New York Times. Однак вони також продемонстрували, наскільки США можуть бути не готові до конфлікту під час використання великої кількості БПЛА.

За словами більш ніж десятка американських військових та експертів галузі, країна відстає від Росії та Китаю у виробництві дронів, підготовці солдатів до їхнього використання і розробці систем захисту від них.

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"Ми всі знаємо одне й те саме: ми не даємо американським військовим того, що їм потрібно, щоб вижити на сучасній війні. Якби завтра почалася війна - чи є в нас усе необхідне? Ні. І наше завдання - це виправити", - заявив Трент Еменекер, менеджер проєкту Autonomy Portfolio в підрозділі військових інновацій (Defense Innovation Unit), який організував ці навчання та оплатив розробку прототипів БПЛА, що тестуються там.

Міністр оборони Піт Хегсет, зі свого боку, визнав, що країна відстає в цьому плані від супротивників, і оголосив про низку нових ініціатив та інвестицій у сферу дронів, пообіцявши ліквідувати цей розрив. У нещодавньому відеозверненні він назвав застарілі правила і процеси закупівель головною причиною того, чому командирам було важко купувати дрони і навчати солдатів їх використанню.

"Поки наші противники виробляли мільйони дешевих дронів, ми загрузли в бюрократії", - зазначив Гегсет.

Ситуація з БПЛА в США і світі

DJI, що базується в Шеньчжені (Китай), виробляє близько 70% усіх комерційних дронів у світі - для хобі та промислового використання: від аерофотозйомки до доставки посилок і метеодосліджень. Хоча це приватна компанія, її продукція доступна і в США - у неї є навіть офіційний магазин.

Однак, згідно з американським законодавством, Пентагону заборонено закуповувати китайські дрони. Компанія відмовилася ділитися точними даними, але, за оцінками експертів, обсяги виробництва DJI набагато перевищують можливості будь-яких інших виробників.

"DJI може виробляти мільйони дронів на рік. Це в сто разів більше, ніж здатен будь-хто в США. Ніхто і близько не стоїть", - зазначає гендиректор консалтингової компанії UAS NEXUS Боббі Сакі.

Тоді як у США дрони виробляють близько 500 компаній, але їхній сумарний обсяг виробництва не перевищує 100 тисяч на рік. При цьому багато хто з них - стартапи без підтвердженого досвіду масового виробництва або продажів.

"Усі хочуть зірвати великий армійський контракт на дрони, отримати чек на мільярд і виїхати на острів доживати", - підкреслює голова Національної асоціації дронів США, що просуває розвиток технологій дронів і систем протидії їм, Натан Ецелбаргер.

Але навчання на Алясці демонструють, наскільки складно створити власну ефективну дронову індустрію. Повідомляється, що перші два дні випробувань супроводжувалися одними невдачами. Повідомляється, що один із дронів сканував землю в пошуках цілі, яку був запрограмований розпізнати, а потім пікірував, намагаючись знищити її, врізавшись у неї. Але промахнувся і приземлився приблизно за 25 метрів від цілі. Під час іншої спроби дрон пішов у піке відразу після запуску. У наступній спробі він врізався в гору.

Консультант із дронової галузі з Contact Front Technologies Кріс Бонзаньї, який брав участь в організації тестів на Алясці, взагалі додав, що багато американських дронів, переданих Україні, не впоралися зі своїм завданням у бойових умовах через застарілі рішення або вразливість до російських засобів РЕБ.

"В Україні компанії, які постачають технології бійцям, постійно перебувають із ними, спостерігають наживо, що працює, а що ні", - підкреслив він. Україна ж стала центром виробництва дронів, тому що її солдати та інженери були змушені освоїти технології дронів заради виживання.

Інші новини про використання безпілотників у військових цілях

Раніше УНІАН повідомляв, що західні фірми крадуть українські БПЛА-технології під виглядом співпраці. Потім вони отримують величезні контракти на їхнє виробництво, хоча й не мають "жодного уявлення" про сучасні військові технології.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, своєю чергою, розповів, що ударний безпілотник типу "Шахед" міг би коштувати Росії десь 500 тисяч доларів, а то й цілий мільйон.

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