Вторгнення росіян до інших країн Європи може бути швидким, і американським солдатам доведеться воювати.

Якщо Путіну дозволять продовжити агресію, зокрема проти країн Європи, помирати доведеться і американцям. Таке попередження озвучив президент України Володимир Зеленський під час відвідування Хмельницької АЕС.

Він зазначив, що під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом напередодні нагадав йому, що американські війська є на території Європи межах зобов'язань НАТО.

"І якщо буде вторгнення швидке, а якщо воно буде, то воно буде швидке - ваші військові будуть воювати", - сказав Зеленський.

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Глава держави також застеріг від того, щоб оцінювати політичні рішенння категоріями прибутковості.

"Ви знаєте, фінансисти кажуть: у чому profits (прибутки)? Так, інтереси? - І я йому кажу: зберегти просто життя ваших людей. Тому що там знаходиться десь 100 тисяч американського контингенту в Європі. Просто вони будуть воювати. І не всі виживуть, тому що це війна, і тому що це росіяни. Я думаю, що це небезпечно", - заявив Зеленський.

Путін готується до війни, а Трамп рахує вигоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність особового складу російської армії на 150 тисяч солдатів і може напасти на Польщу і Литву з території Білорусі.

Тим часом Трамп вже почав рахувати, скільки грошей заробить на українських корисних копалинах, які він хоче в обмін на американську допомогу Україні.

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