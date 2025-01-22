На його переконання, особливо важливо забезпечити обороноздатність НАТО.

З огляду на зростання збройних сил РФ зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виданню Delfi.

На його переконання, саме тому особливо важливо забезпечити обороноздатність НАТО. Він стверджує, що військові експерти дуже уважно стежать за подіями в Росії та вказують на те, що збройні сили країни-агресора стають суттєво більшими.

"Там серйозно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили Росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, імовірно, зросте до 1,5 мільйона солдатів", - зазначив ПІсторіус.

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За словами міністра, військові експерти вважають, що "Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоби створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни, зокрема на країни НАТО". Він додав:

"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети".

Можливість нападу РФ на НАТО

Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Про це з посиланням на джерела в Альянсі писало фінське видання Iltalehti Journal. За оцінками джерел, Росія намагатиметься вийти на кордони Туркуського договору 1743 року. В такому випадку російські сили будуть націлені на річку Кюмійокі. Далі на північ метою вторгнення буде Пуумалансалмі.

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