Литовський дипломат зазначив, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.

Якщо Росія почне військовий конфлікт із НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" першим. Про це посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс заявив на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

Дипломат зазначив, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу. Тому, за його словами, у разі російської агресії щодо держав - членів НАТО Калінінград буде "нейтралізовано" першим.

"Попередні звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", - резюмував Лінкявічюс.

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Раніше в Кремлі, коментуючи ідею про можливе введення військ НАТО в Україну, заявили, що в такому разі конфлікт Альянсу і РФ буде неминучим.

Калінінград - що треба знати

Калінінград (Кенігсберг, Королевець-Пруський) - місто в РФ, адміністративний центр Калінінградської області. Колишня столиця Східної Пруссії, анексована СРСР.

Раніше низка європейських країн ухвалили рішення повернути цьому місту історичну назву.

Так, польська комісія зі стандартизації географічних назв ухвалила рішення замість назв Калінінград і Калінінградська область використовувати Крулевець і Крулевецька область.

Центр державної мови Латвії рекомендував використовувати замість топоніма "Калінінград" латиське Караляучі або німецьке Кенігсберг. Сейм Литви пропонував відмовитися від назви Калінінград і використовувати Караляучюс. В Естонії також запропонували повернутися до історичної німецької назви міста - Кенігсберг.

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