Політикиня вважає, що війна в Україні може мати три варіанти розвитку: від прямого втручання НАТО та ризику Третьої світової до багаторічного конфлікту.

Французька політикиня Марін Ле Пен озвучила три можливі варіанти розвитку подій у війні Росії проти України. Про це вона заявила під час інтерв'ю, фрагмент якого опублікувала у соціальній мережі X.

"В Україні є лише три варіанти: або НАТО вступає у війну, і це буде Третя світова війна, або конфлікт триватиме роками, або всі країни усвідомлять наслідки", – заявила політикиня.

Окремо Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президенткою Франції готова спілкуватися з усіма учасниками конфлікту.

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"Якщо мене оберуть президенткою Республіки, я говоритиму з усіма", – зазначила вона.

Водночас політикиня не пояснила, які саме умови або домовленості могли б стати основою для припинення бойових дій. Також вона не уточнила, як саме пропонує реалізувати озвучений нею сценарій переговорів.

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Нагадаємо, Марін Ле Пен очолює парламентську фракцію французької ультраправої партії "Національне об'єднання".

Вона тричі брала участь у президентських виборах Франції – у 2012, 2017 та 2022 роках. Під час двох останніх кампаній політикиня виходила до другого туру, однак поступалася Еммануелю Макрону.

Наступні вибори президента Франції відбудуться у два тури - 18 квітня та 2 травня 2027 року. Чинний президент Макрон завершує свій другий президентський термін.

16 листопада Марін Ле Пен зустрілася з послом України у Франції Вадимом Омельченком і заявила, що в разі її обрання президенткою Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу.

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