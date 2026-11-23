У Європі також побоюються, що вибори у Франції та Німеччині послаблять підтримку України.

Україні потрібно близько 70 млрд євро, щоб покрити фінансові потреби до кінця 2027 року. Єврокомісія пропонує залучити 45 млрд євро через запозичення, однак для реалізації плану потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС.

Як пише Reuters, європейські уряди мають поспішити із закріпленням багаторічного пакета допомоги, щоб забезпечити фінансування оборони України від російського вторгнення до можливих політичних змін у Європі.

Політичні зміни у Франції та Німеччині можуть ускладнити підтримку України

Одним із чинників, які можуть вплинути на подальшу допомогу Києву, є виборчий календар у Європі. Наступного року у Франції відбудуться президентські вибори, а у квітні та травні регіональні вибори пройдуть у чотирьох важливих німецьких землях.

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У Франції лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що припинить допомогу Україні, якщо стане президенткою. Водночас послаблення французької підтримки може мати обмежені наслідки, оскільки внесок Парижа у двосторонню допомогу Києву був відносно невеликим.

За даними Кільського інституту, із січня 2022 року до серпня 2026 року Франція надала Україні менш ніж 8 млрд євро двосторонньої допомоги. Це становить близько 0,3% ВВП країни.

Для порівняння, Німеччина витратила на підтримку України 31 млрд євро, а Велика Британія – 23 млрд євро. Для обох держав ці суми еквівалентні приблизно 0,9% річного економічного обсягу. Навіть Данія, попри значно менші розміри економіки, надала Україні 12 млрд євро.

Ле Пен також заявляла, що Франція виконає попередні зобов'язання, зокрема щодо своєї частки у спільному кредиті ЄС на 90 млрд євро, наданому Києву минулого року. Однак це не гарантує її підтримки нових спільних фінансових ініціатив, якщо вона очолить країну.

У Німеччині регіональні вибори можуть підтвердити зростання впливу націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини".

Чому план Єврокомісії на 45 млрд євро може затриматися

Запропонована Європейською комісією схема передбачає залучення 45 млрд євро через запозичення на фінансових ринках із подальшою передачею коштів Україні.

Позика має бути забезпечена бюджетним резервом Євросоюзу – різницею між сумою, яку можуть вимагати від держав-членів, та фактичними витратами Єврокомісії.

Однак для реалізації ініціативи необхідно змінити чинний бюджет ЄС. Такі зміни потребують одностайного схвалення всіх 27 держав-членів.

Економіст Лукас Гуттенберг, керівник програми "Майбутнє Європи" Фонду Бертельсманна, звернув увагу на цю особливість механізму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже пригрозив відкликати підтримку наступного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі країни блоку не підтримають новий пакет допомоги Україні.

Водночас Словаччина, Болгарія, Чехія та Угорщина наразі виступають проти подальшої підтримки Києва. Проте ці держави є чистими отримувачами коштів ЄС, тому можуть бути вразливими до фінансового тиску.

Використання 210 млрд євро заморожених російських активів

Ще одним можливим джерелом довгострокового фінансування України є близько 210 млрд євро заморожених російських коштів.

Пропонується передати їхнє зберігання з Бельгії на рівень Європейського Союзу, що дозволило б використовувати ці кошти для фінансування України в довгостроковій перспективі.

Цю схему підтримали четверо колишніх міністрів оборони або фінансів країн ЄС. Однак її реалізація також потребує одностайності та врахування заперечень Бельгії, Франції та інших держав.

Тому цей варіант не обов'язково забезпечить швидке надходження грошей Києву.

Коаліція для фінансування України

Як альтернативу тривалим переговорам у межах Євросоюзу пропонується створити так звану "коаліцію охочих", яка забезпечуватиме стабільну фінансову підтримку України.

Для цього можна сформувати спеціальний фінансовий інструмент за участю держав, готових виділяти кошти. Він міг би залучати фінансування на ринках за моделлю, подібною до пропозиції Єврокомісії щодо кредиту Україні.

Передбачається, що Київ повертатиме основну суму позики лише за умови отримання репарацій від Росії.

Важливою перевагою такого механізму могла б стати участь Великої Британії. Це також продемонструвало б російському диктатору Володимиру Путіну, що європейські країни продовжують спільно підтримувати Україну.

Водночас Україні, ймовірно, знадобиться фінансова допомога і після кінця 2027 року. Потреби можуть зрости, якщо зима виявиться складнішою, а Росія посилить удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних центрах країни.

Україна і Європа - фінансування

Як повідомляв УНІАН, резидент США Дональд Трамп підштовхує Європу до того, щоб вона перестала зосереджуватися на військовій допомозі Україні. Однак ані НАТО, ані демократи в Конгресі США, які щойно отримали нові повноваження, його не слухають.

Навпаки – союзники України та впливові сенатори США вже розглядають цілий спектр різних можливостей, як надати Києву важелі впливу в переговорах і як протистояти тиску з боку Трампа.

Втім, прем’єр Чехії обурився тим, що ЄС закладає в бюджет мільярди для України. Тим часом Чехії, за його словами, пропонують скоротити фінансування на 32 мільярди євро. І він назвав це "абсолютно неприйнятним".

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