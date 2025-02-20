У зв'язку з цим він порадив Європі перестати гадати про що ж домовляться Трамп і Путін, а краще надати Україні тверду підтримку.

Запропонована президентом США Дональдом Трампом угода щодо припинення війни в Україні "досить близька до капітуляції".

Про це сказав колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон виданню Politico. Він навіть попередив, що цей процес може призвести до виходу США з НАТО.

Болтон, який пішов від Трампа через розбіжності з питань зовнішньої політики, розповів, що результатом будь-якої угоди стане ослаблення і України, і Європи. "Буде припинення вогню, буде створено воєнізовану зону, почнуться переговори, Україна погодиться не вступати в НАТО - це угода, яку вони могли б написати в Кремлі", - зазначив політик.

Відео дня

Водночас він попередив, що європейські лідери ризикують ухвалити неправильне рішення, якщо схвалять угоду Путіна і Трампа щодо України, яка, найімовірніше, буде укладена.

Болтон зазначив, що прохолодно ставиться до ідеї розміщення миротворців в Україні. Він обґрунтував, що такий контингент може стати "постійною частиною ландшафту".

"Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід роботи з ООН показав, що щойно ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому разі це буде рівнозначно фактичному розділу України, який може стати де-юре через деякий час", - пояснив він свою точку зору.

Крім того, Болтон задався питанням, щоб прояснити, яку функцію виконуватимуть такі миротворці в Україні. "Яка саме роль цих сил? Це забезпечення припинення вогню, і в цьому випадку правила ведення бойових дій повинні будуть дозволяти миротворцям застосовувати силу, щоб не допустити порушення припинення вогню? Чи це свого роду миротворчі сили ООН, де порушники отримують від миротворців знаки вітання, поки вони весело йдуть своєю дорогою? Це критичні відмінності, і, принаймні, я не чув жодних обговорень серед європейців, який із двох варіантів вони мають на увазі", - сказав Болтон.

Екс-радник Трампа зазначив, що для Європи краще надати Україні тверду підтримку, поповнюючи запаси зброї, а не займатися прогнозуванням майбутніх сценаріїв, погоджених Трампом і Путіним.

"Немає абсолютного зобов'язання вести переговори про припинення вогню. Тому, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні її території, ідея заморожування існуючої лінії фронту потенційно дуже небезпечна, - попередив він.

Болон порадив європейським лідерам звернутися до держсекретаря Марко Рубіо, щоб пом'якшити позицію Трампа і не допустити, щоб розгром України перетворився на вихід США з НАТО. Він пояснив, що Трамп "не проводить політику в тому сенсі, в якому зазвичай розуміють цей термін. "І тому робота з різними членами, розмови з Марко Рубіо, розмови з Майком Волтцем, а не розмови з Пітом Хегсетом, можуть мати значення", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини: